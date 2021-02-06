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Меркель сообщила о плане в поддержку оппозиции Беларуси

06.02.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев - Sputnik. Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Теги: Минск
 
 
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По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Беларуси, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку оппозиции со...
 
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