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Меркель сообщила о плане в поддержку оппозиции Беларуси
06.02.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев - Sputnik. Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Беларуси, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку оппозиции со...
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