Черечень отказался от участия в ВНС: это «междусобойчик»

Экс-кандидат в президенты, глава партии «Грамада» Сергей Черечень, получивший приглашение на Всебелорусского народное собрание, заявил, что данное мероприятие необходимо только властям, и отказался принимать в нем участие.

Об этом политик заявил в интервью телеканала «Белсат» 5 февраля, где изложил подробнее свою точку зрения.

Приглашения получили 8 негосударственных политических организаций, в этих списках нет только БНФ и ОГП.

«Непонятно, каким образом выдвигаются кандидаты – 2400 человек, которые будут принимать участие в голосовании по основным вопросам. Меня пригласили в качестве гостя, без права голоса. Я абсолютно не понимаю, какая повестка у этого мероприятия. Мы давно обсуждали этот вопрос – принимать или не принимать участие, и решили не принимать. Данное мероприятие не отражает интересов наших избирателей, поэтому присутствовать на нем абсолютно не хочется», - заявил Черечень.

Известно, что на собрание пригласили и Анну Канопацкую, и она сказала, что пойдет на него. По мнению политика, «для людей, которые протестуют и пытаются бороться за свои права, это будет личное оскорбление, - если человек, которому они доверяли, за которого отдали свои голоса, примет участие в данном мероприятии».

Черечень уверен, что гласности на собрании точно не будет. Власти проводят то мероприятие, которое необходимо им только им.

«Точно так же я могу провести собрание партийного комитета, пригласить на него только своих людей, которые входят в состав нашей организации. Я прекрасно знаю всех. И знаю, что ждать от каждого. Это «междусобойчик», это не Всенародное белорусское собрание в том понимании, в котором оно должно быть. Когда делегаты должны быть свободно выбранными людьми и представляющие непосредственно интересы людей», - говорит политик.

В оппозиции нет консенсуса

В пятницу в 17 часов началось онлайн-голосование на платформе народных представителей, на котором избираются делегаты. Черечень считает, что сегодня нужно «уходить из онлайна в оффлайн и встречаться вживую тем людям, которые не уехали, остались в стране и не сидят».

«У нас есть еще возможности прийти к определенному консенсусу и показать людям, которые выходят под дубинки, и отстаивать свою позицию, что мы есть, мы тоже готовы вместе с ними отстаивать свое право на то, чтобы жить в нашей родной стране», - говорит он.

Это не будут люди, которые готовы разрабатывать сценарий, навязанный государством.

«То, что разработало и предлагает государство, будет на ВНС. Это их план, их проект, их мероприятие. Я сейчас говорю про оппозиционную альтернативу, которую можно сделать, если будет желание. На протяжении двух месяцев мы плотно общались в рамках оппозиционных политических партий по поводу проведения глобального форума оппозиционных сил в офлайне. Но пока, к сожалению, консенсуса нет», - констатировал Сергей Черечень.

Общество разделено

На вопрос, почему государство провоцирует конфликт между белорусами, которого нет, политик напомнил распространенную фразу: «Разделяй и властвуй».

Этим, по его мнению, и занимается режим 26 лет. «Есть обычные люди, граждане, есть номенклатура, есть силовой блок. Причем в силовой блоке есть много подразделений, которые воюют постоянно между собой. Это концепция, когда люди не могут объединиться. А срок полномочий, очередной срок идет», - говорит Черечень.

Можно ли изменить закон правовым путем?

На встрече с учеными 5 февраля Александр Лукашенко сказал, что, если кому какой-то закон не нравится, его можно правовым путем изменить. Но никаким образом через бойню на улице. Но вот 9 августа «белорусы пошли изменить руководителя страны в правовом поле абсолютно», но ничего не получилось. И «власти начали выяснять отношения через бойню на улице».

«Здесь все понятно. Необходимо рисовать картинку демократических процессов в стране непосредственно для своих сторонников, для мирового сообщества. И совсем разные вещи между тем, что ты говоришь, и что ты делаешь. На протяжении 26 лет мы видим две линии, две стороны медали. Поэтому можно где-то в параллельном измерении законными путями изменить закон, но пока это невозможно», - сказал Черечень.

Власти не нужен диалог

По его словам, он неоднократно пытался достучаться до власти, начать конструктивный диалог. Но пока это власти не нужно.

«Я уверен, что придет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это явно не сегодня. Сегодня как оппозиция, так и власть - далеки от реальности и не готовы решать существующие проблемы», - написал в Фейсбуке Сергей Черечень.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.