Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель завершил визит в Россию. По итогам поездки дипломат распространил заявление, передают РИА Новости.

Трехдневный визит начался 4 февраля. Боррель успел встретиться не только с официальными лицами, но и провести переговоры с российскими общественными организациями. Визит совпал с судебными заседаниями над Алексеем Навальным , которые Жозе Боррель осудил. Но признал, что прекращать общения с Россией невозможно.

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", – говорится в заявлении Борреля.

Также в итоговом документе содержится осуждение решения российских властей о высылке глав посольств Швеции, Германии и Польши. Боррель отверг обвинения дипломатов в том, что они "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Глава дипломатии Евросоюза призвал российскую сторону пересмотреть это решение.

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