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Боррель назвал отношения с Россией "далекими от удовлетворительных"
07.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель завершил визит в Россию. По итогам поездки дипломат распространил заявление, передают РИА Новости.
Пресс-служба МИД РФ
Трехдневный визит начался 4 февраля. Боррель успел встретиться не только с официальными лицами, но и провести переговоры с российскими общественными организациями. Визит совпал с судебными
"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", – говорится в заявлении Борреля.
Также в итоговом документе содержится осуждение решения российских властей о
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Глава европейской дипломатии завершил визит в Москву, где встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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