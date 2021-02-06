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Боррель назвал отношения с Россией "далекими от удовлетворительных"

07.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель завершил визит в Россию. По итогам поездки дипломат распространил заявление, передают РИА Новости. 

Пресс-служба МИД РФ
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Трехдневный визит начался 4 февраля. Боррель успел встретиться не только с официальными лицами, но и провести переговоры с российскими общественными организациями. Визит совпал с судебными заседаниями над Алексеем Навальным, которые Жозе Боррель осудил. Но признал, что прекращать общения с Россией невозможно.

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", – говорится в заявлении Борреля.

Также в итоговом документе содержится осуждение решения российских властей о высылке глав посольств Швеции, Германии и Польши. Боррель отверг обвинения дипломатов в том, что они "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Глава дипломатии Евросоюза призвал российскую сторону пересмотреть это решение.

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Теги: Минск
 
 
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Глава европейской дипломатии завершил визит в Москву, где встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.
 
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