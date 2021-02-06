Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что все работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями. Подробнее о строительстве и дальнейших планах Nord Stream 2 AG пообещал сообщить позднее.

"Северный поток – 2"

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта регулярно выступают США. У Вашингтона свой экономический интерес: продвижение на территорию Евросоюза американского сжиженного природного газа. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, но новой администрации во главе с Джо Байденом уже призвали пересмотреть это решение.

Строительство было временно приостановлено, но продолжилось спустя год. В декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.

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