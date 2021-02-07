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После ухода с поста президента Трамп счастливее, чем когда-либо - советник
07.02.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Бывший президент США, лидер республиканцев Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом, чувствует себя счастливым, сообщил старший советник Трампа Джейсон Миллер.
Экс-президент США попрощался с вашингтонской администрацией и вместе с супругой Меланьей
"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей... Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", - цитирует Миллера газета
Старший советник лидера республиканцев был на борту самолета, на котором Трамп с семьей улетел в свой особняк во Флориде.
"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо - не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", - заявил Миллер.
Жена Трампа - Меланья - также стала намного счастливее, уверяет советник. Ранее дочь и правая рука экс-президента Иванка решила покинуть Вашингтон и перебраться во Флориду, в место, которое
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Экс-лидер США после того, как отбыл из Белого дома, пребывает в очень хорошем настроении и рад тому, что может не пользоваться социальными сетями.
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