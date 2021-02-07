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После ухода с поста президента Трамп счастливее, чем когда-либо - советник

07.02.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Бывший президент США, лидер республиканцев Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом, чувствует себя счастливым, сообщил старший советник Трампа Джейсон Миллер.

Экс-президент США попрощался с вашингтонской администрацией и вместе с супругой Меланьей покинул Белый дом 20 января, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей... Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", - цитирует Миллера газета Times.

Старший советник лидера республиканцев был на борту самолета, на котором Трамп с семьей улетел в свой особняк во Флориде.

"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо - не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", - заявил Миллер.

Жена Трампа - Меланья - также стала намного счастливее, уверяет советник. Ранее дочь и правая рука экс-президента Иванка решила покинуть Вашингтон и перебраться во Флориду, в место, которое называют "бункером миллиардеров".

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Теги: Минск
 
 
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Экс-лидер США после того, как отбыл из Белого дома, пребывает в очень хорошем настроении и рад тому, что может не пользоваться социальными сетями.
 
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