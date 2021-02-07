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СК требует экстрадиции Путило и Протасевича. Оба ответили на заявление

07.02.2021 18:47 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в Польшу. Протасевич уже ответил на такой шаг белорусских властей.

Об этом заявил глава международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло газете «Беларусь сегодня».

«С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», - сказал представитель СК.

По его словам, в отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси. В статье говорится про умышленные действия, «направленные на на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп - представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В настоящий момент обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

Подачу белорусскими властями заявления на экстрадицию из Польши Степан Путило назвал «смешными просьбами», передает RBK.

«Это абсолютно смешные просьбы - подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», - сказал Путило.

Он считает, что «понимают, насколько политизировано дело». Путило напомнил, что ранее в своем обращении к белорусским властям он просил их «перестать позориться на международной арене».

Роман Протасевич ответил на данный факт в своем твиттере – написал, что давно находится в другой стране.

 

 
 
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Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в...
 
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