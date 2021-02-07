 Итоги переговоров в Алматы - в интервью главы белорусского правительства

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Также цифровая экономика - один из приоритетов нашей Программы социально-экономического развития на 5 лет. Страны евразийской «пятерки» согласовали. У каждой есть предприятия с продуктами, востребованными на рынке и ЕАЭС, и за его пределами. Сегодня, чтобы быть сильным конкурентом, нужно соединять технологии и производственные мощности, соблюдая паритет интересов. На это будет нацелена работа объединения.