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Итоги переговоров в Алматы - в интервью главы белорусского правительства

07.02.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Кооперация АПК и промышленности,  работа над импортозамещением, чтобы не зависеть от поставок деталей извне

Также цифровая экономика - один из приоритетов нашей Программы социально-экономического развития на 5 лет. Страны евразийской «пятерки» согласовали позиции на Межправсовете в Алматы. У каждой есть предприятия с продуктами, востребованными на рынке и ЕАЭС, и за его пределами. Сегодня, чтобы быть сильным конкурентом, нужно соединять технологии и производственные мощности, соблюдая паритет интересов. На это будет нацелена работа объединения.

 Итоги переговоров в Алматы - в интервью главы белорусского правительства

Ведь внешний мир меняется, усиливается протекционизм, особенно на западных рынках

Поэтому Беларусь призывает своих партнеров по ЕАЭС заключать новые торговые соглашения и защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами именно как блок, как союз. Этой работой займется Евразийская экономическая комиссия, итоги представят уже в апреле, на следующем заседании объединения на уровне премьеров. Итоги переговоров в Алматы глава белорусского правительства Роман Головченко подвел в интервью "Главному эфиру" сразу после завершения встреч.

Итоги переговоров в Алматы - в интервью главы белорусского правительства

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Кооперация АПК и промышленности,  работа над импортозамещением, чтобы не зависеть от поставок деталей извне Также цифровая экономика - один из приоритетов...
 
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