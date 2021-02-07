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Итоги переговоров в Алматы - в интервью главы белорусского правительства
07.02.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Кооперация АПК и промышленности, работа над импортозамещением, чтобы не зависеть от поставок деталей извне
Также цифровая экономика - один из приоритетов нашей Программы социально-экономического развития на 5 лет. Страны евразийской «пятерки» согласовали
Ведь внешний мир меняется, усиливается протекционизм, особенно на западных рынках
Поэтому
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Кооперация АПК и промышленности, работа над импортозамещением, чтобы не зависеть от поставок деталей извне Также цифровая экономика - один из приоритетов...
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