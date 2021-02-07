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Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни
08.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, ушел из жизни в возрасте 100 лет, об этом сообщает Гуверовский институт.
Шульц за свою долгую карьеру запомнился не только службой на столь высоком посту: он также работал в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении. В заявлении института он называется одним из самых влиятельных госсекретарей в истории США, отмечается, что его роль в окончании холодной войны оказалась ключевой.
Со столетием, которое Шульц отмечал в декабре прошлого года, его поздравил в частности экс-президент СССР Михаил Горбачев, который также особо подчеркнул, что их совместная работа стала поворотной в вопросе прекращения холодной войны.
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Со столетием, которое Шульц отмечал в декабре прошлого года, его поздравил в частности экс-президент СССР Михаил Горбачев, который особо подчеркнул, что их...
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