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США хотят вернуться в Совет по правам человека при ООН
08.02.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен готовится объявить о возвращении Штатов на роль наблюдателя в СПЧ.
США покинули Совет по правам человека ООН в 2018 году из-за противоречий в Израиле, а точнее споре о Голанских высотах. Теперь Вашингтон хочет вернуться и реформировать организацию, пишут РИА Новости со ссылкой на Assosiated Press.
Блинкен уже заявил, что считает СПЧ важной площадкой для борьбы с "тиранией и несправедливостью". По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала.
© AFP 2020 / PAUL J. RICHARDS
Ранее США отказывались участвовать в международной организации из-за членства Кубы, Венесуэлы и Китая. Как будет решаться этот вопрос, пока не сообщается.
Системный расизм, чрезмерные силы полиции, обращение с мигрантами – вот неполный перечень вопросов, который затрагивает Совет по правам человека ООН.
Как именно будут решаться эти и другие мировые проблемы, не в последнюю очередь будет зависеть и от США. Пока в качестве наблюдателя, но Вашингтон намерен стать полноправным членом СПЧ, а затем осуществить реформу организации.
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Американские власти заявили о намерении восстановить статус наблюдателя в Совете ООН по правам человека.
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