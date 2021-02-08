США хотят вернуться в Совет по правам человека при ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен готовится объявить о возвращении Штатов на роль наблюдателя в СПЧ.

США покинули Совет по правам человека ООН в 2018 году из-за противоречий в Израиле, а точнее споре о Голанских высотах. Теперь Вашингтон хочет вернуться и реформировать организацию, пишут РИА Новости со ссылкой на Assosiated Press.

Блинкен уже заявил, что считает СПЧ важной площадкой для борьбы с "тиранией и несправедливостью". По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала.

Ранее США отказывались участвовать в международной организации из-за членства Кубы, Венесуэлы и Китая. Как будет решаться этот вопрос, пока не сообщается.

Системный расизм, чрезмерные силы полиции, обращение с мигрантами – вот неполный перечень вопросов, который затрагивает Совет по правам человека ООН.

Как именно будут решаться эти и другие мировые проблемы, не в последнюю очередь будет зависеть и от США. Пока в качестве наблюдателя, но Вашингтон намерен стать полноправным членом СПЧ, а затем осуществить реформу организации.

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