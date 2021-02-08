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Р. Головченко: Страны ЕАЭС должны выступать с единой позицией, защищая партнеров от протекционизма или санкций
08.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Страны ЕАЭС должны выступать единым блоком и с единой позицией, защищая одного из партнеров объединения от протекционизма или санкций со стороны третьих стран. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Роман Головченко. Речь шла об итогах переговоров в Алматы на Межправительственном совете ЕАЭС. Евразийской экономической комиссии поручено выработать критерии и подходы по этому вопросу. В том числе по поиску новых рынков для торговых соглашений.
Особое внимание в ЕАЭС и цифровой трансформации. Партнеры готовы создавать единые платформы для бизнеса и людей, подтягивать правовую базу и активнее использовать электронные услуги.
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Р. Головченко: Страны ЕАЭС должны выступать с единой позицией, защищая партнеров от протекционизма или санкций
Страны ЕАЭС должны выступать единым блоком и с единой позицией, защищая одного из партнеров объединения от протекционизма или санкций со стороны третьих стран....
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