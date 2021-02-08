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В Чехии подано заявление о насилии со стороны гродненских силовиков

08.02.2021 13:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Чехии седьмого февраля было подано первое заявление в отношении белорусских силовиков. Аналогичная процедура ранее была проведена в  Литве.

Заявление было подано адвокатом Алексеем Кренке в Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии в отношении белрусских силовиков для расследования по универсальной юрисдикции, сообщает Telegram-канал Кабинета представителей Светланы Тихановской.

Адвокат защищает интересы белоруса, который обвиняет ОМОН в пытках, к которым, по словам потерпевшего, причастен начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Адвокатское бюро указало в заявлении ряд серьезных нарушений прав человека и указало причастных к  ним лиц, предоставив доказательства и свидетельские показания.

В данный момент в Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений и еще 10 – в Польше. В Литве уже подали документы 4 человека и готовятся еще 10 заявлений.

Напомним, что в начале декабря генеральная прокуратура Литвы официально завела первое уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции. Начато досудебное расследование по фактам пыток в отношении гражданина Беларуси Максима Хорошина. Это может привести к тому, что силовики, причастные в Беларуси к пыткам и насилию, будут внесены в списки Интерпола, как преступники.

 
 
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В Чехии седьмого февраля было подано первое заявление в отношении белорусских силовиков. Аналогичная процедура ранее была проведена в  Литве.
 
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