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Латвия на год запрещает трансляцию телеканала "Россия-РТР"
08.02.2021 14:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" в Латвии запретят на год, такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ республики. Решение о запрете вступит в силу 15 февраля.
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Мы свое инфопространство защищали и будем защищать. Совет принял решение на год запретить трансляцию канала "Россия-РТР", – заявил глава совета Ивар Аболиньш.
Ранее данное ведомство начало процедуру ограничения вещания российского телеканала. Как заявляли в Нацсовете, поводом стало "разжигание розни в передаче "60 минут".
К слову, Национальный совет по электронным СМИ не впервые ограничивает трансляцию телеканала "Россия-РТР". В январе 2019 года ее останавливали на три месяца.
Запрет на российские СМИ
Власти прибалтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония
© Sputnik / Владимир Трефилов
Взамен был создан новый информационный ресурс Sputnik Meedia, он
В МИД РФ не раз
Множественные случаи притеснения СМИ "наглядно показывают, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Местный регулятор рынка СМИ считает, что такими ограничениями он защищает информационное пространство республики.
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