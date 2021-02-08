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Латвия на год запрещает трансляцию телеканала "Россия-РТР"

08.02.2021 14:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" в Латвии запретят на год, такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ республики. Решение о запрете вступит в силу 15 февраля. 

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Мы свое инфопространство защищали и будем защищать. Совет принял решение на год запретить трансляцию канала "Россия-РТР", – заявил глава совета Ивар Аболиньш.

Ранее данное ведомство начало процедуру ограничения вещания российского телеканала. Как заявляли в Нацсовете, поводом стало "разжигание розни в передаче "60 минут".

К слову, Национальный совет по электронным СМИ не впервые ограничивает трансляцию телеканала "Россия-РТР". В январе 2019 года ее останавливали на три месяца.

Запрет на российские СМИ

Власти прибалтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от местных правоохранительных  органов уведомления с требованиями прекратить деятельность, в противном случае против журналистов будут возбуждены уголовные дела. В итоге редакция Sputnik Эстония прекратила работу. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Взамен был создан новый информационный ресурс Sputnik Meedia, он начал работать в Эстонии 2 февраля 2021 года. Основной состав коллектива составили бывшие сотрудники Sputnik Estonia.

В МИД РФ не раз обращал внимание европейских коллег о явных признаках скоординированной линии Литвы, Латвии и Эстонии в плане ограничения работы российских медиа.

Множественные случаи притеснения СМИ "наглядно показывают, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Местный регулятор рынка СМИ считает, что такими ограничениями он защищает информационное пространство республики.
 
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