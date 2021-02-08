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ФПБ направила в Совет Евросоюза коллективное письмо против санкций
08.02.2021 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси направила в Совет Европейского союза коллективное письмо против санкций, собрано уже более 1,13 млн подписей, сообщили в ФБП.
Евросоюз публиковал санкционные списки по Беларуси 2 октября, 6 ноября и 17 декабря.
"Это является солидарным протестом трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий", – заявили в ФПБ.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Там также отметили, что расценивают санкционные действия ЕС как незаконные.
"Предприятия, которые попали в санкционный список, (…) не нарушают норм национального и международного права, не несут угрозы региональной и мировой стабильности и безопасности", – подчеркнули в федерации.
И добавили, что в Европейском союзе отказываются признавать, что в первую очередь от санкций страдают рядовые работники организаций и предприятий.
"Сегодня мы знаем, что уже из-за действий чиновников ЕС более 300 работников санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае остались без стабильного дохода. Однако этот факт представителями ЕС также умышленно замалчивается", – подчеркнули в ФПБ.
Кроме этого, Федерация профсоюзов Беларуси направила в представительство Европейского союза запрос о предоставлении подтверждения данной информации.
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