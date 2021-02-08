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ФПБ направила в Совет Евросоюза коллективное письмо против санкций

08.02.2021 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси направила в Совет Европейского союза коллективное письмо против санкций, собрано уже более 1,13 млн подписей, сообщили в ФБП.

Евросоюз публиковал санкционные списки по Беларуси 2 октября, 6 ноября и 17 декабря.

"Это является солидарным протестом трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий", – заявили в ФПБ. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Там также отметили, что расценивают санкционные действия ЕС как незаконные.

"Предприятия, которые попали в санкционный список, (…) не нарушают норм национального и международного права, не несут угрозы региональной и мировой стабильности и безопасности", – подчеркнули в федерации.

И добавили, что в Европейском союзе отказываются признавать, что в первую очередь от санкций страдают рядовые работники организаций и предприятий.

"Сегодня мы знаем, что уже из-за действий чиновников ЕС более 300 работников санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае остались без стабильного дохода. Однако этот факт представителями ЕС также умышленно замалчивается", – подчеркнули в ФПБ.

Кроме этого, Федерация профсоюзов Беларуси направила в представительство Европейского союза запрос о предоставлении подтверждения данной информации.

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Теги: Минск
 
 
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