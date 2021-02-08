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Лавров назвал условие нормализации отношений с ЕС

08.02.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Россия не являлась инициатором охлаждения отношений с Европейским союзом, Москва настроена на нормализацию взаимодействия в отдельных сферах, если двухсторонний диалог не будет приноситься в жертву политическим интересам, заявил в понедельник руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

"По итогам визита в Москву 4–6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия–ЕС на системной основе", – сказал он.

© Sputnik / Владимир Сергеев
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По словам Лаврова, в 2014 году Евросоюз сам обрушил создававшуюся годами структуру многоплановых отношений с Россией, а причиной этого была поддержка со стороны ЕС госпереворота на Украине.

Министр перечислил результаты такого шага: были приостановлены встречи правительства РФ с Еврокомиссией, проведение саммитов Россия – ЕС, "заморожены" форматы Постоянного совета партнерства Россия – ЕС, а также два десятка отраслевых диалогов.

Кто от кого отдаляется?

Лавров уточнил, что при этом возникает резонный вопрос: кто от кого отдаляется – Евросоюз от России или наоборот?

"Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", – сказал глава МИД РФ.

Он также назвал направления, которые были бы выгодны обеим сторонам: это взаимодействие в области здравоохранения, науки и технологий, совместная работа в сфере борьбы с изменением климата.

"Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм", – заключил Лавров.

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Теги: Минск
 
 
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По словам российского министра, Москва заинтересована в возобновлении сотрудничества с ЕС в отдельных сферах.
 
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