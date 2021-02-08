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МИД РФ: запрет трансляции канала "Россия-РТР" в Латвии – политический демарш
09.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" в Латвии – это политический демарш, нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами. Текущий сюжет – не исключение. В качестве обоснования введенного Национальным советом по электронным СМИ запрета искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы", – сказала она.
Захарова отметила, что запрете российских каналов – это попытка Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, а также язык и любое инакомыслие из латвийского информпространства. По ее словам, республика пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, попирая принципы демократического и гражданского общества.
"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования, а также двойные стандарты в обеспечении прав иностранных медиа и собственных граждан", – добавила официальный представитель МИД России.
Что произошло?
Ранее Национальный совет по электронным СМИ республики принял решение
Местный регулятор рынка СМИ считает, что такими ограничениями он защищает информационное пространство Латвии. Ранее ведомство начало процедуру ограничения вещания российского телеканала. Как заявляли в Нацсовете, поводом стало "разжигание розни в передаче "60 минут".
К слову, совет не впервые ограничивает трансляцию телеканала "Россия-РТР". В январе 2019 года ее останавливали на три месяца.
Запрет на российские СМИ
Власти прибалтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония
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В МИД РФ не раз
"Множественные случаи притеснения СМИ наглядно показывают, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", – отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Ранее Национальный совет по электронным СМИ республики принял решение запретить на год ретрансляцию российского канала.
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