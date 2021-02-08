Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" в Латвии – это политический демарш, нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Телеканалы ВГТРК уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами. Текущий сюжет – не исключение. В качестве обоснования введенного Национальным советом по электронным СМИ запрета искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы", – сказала она.

Захарова отметила, что запрете российских каналов – это попытка Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, а также язык и любое инакомыслие из латвийского информпространства. По ее словам, республика пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, попирая принципы демократического и гражданского общества.

"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования, а также двойные стандарты в обеспечении прав иностранных медиа и собственных граждан", – добавила официальный представитель МИД России.

Что произошло?

Ранее Национальный совет по электронным СМИ республики принял решение запретить на год ретрансляцию российского телеканала "Россия-РТР". Оно вступит в силу 15 февраля.

Местный регулятор рынка СМИ считает, что такими ограничениями он защищает информационное пространство Латвии. Ранее ведомство начало процедуру ограничения вещания российского телеканала. Как заявляли в Нацсовете, поводом стало "разжигание розни в передаче "60 минут".

К слову, совет не впервые ограничивает трансляцию телеканала "Россия-РТР". В январе 2019 года ее останавливали на три месяца.

Запрет на российские СМИ

Власти прибалтийских стран неоднократно ограничивали работу российских СМИ. В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от местных правоохранительных органов уведомления с требованиями прекратить деятельность, в противном случае против журналистов будут возбуждены уголовные дела. В итоге редакция Sputnik Эстония прекратила работу.

Взамен был создан новый информационный ресурс Sputnik Meedia, он начал работать в Эстонии 2 февраля 2021 года. Основной состав коллектива составили бывшие сотрудники Sputnik Estonia.

В МИД РФ не раз обращал внимание европейских коллег о явных признаках скоординированной линии Литвы, Латвии и Эстонии в плане ограничения работы российских медиа.

"Множественные случаи притеснения СМИ наглядно показывают, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", – отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.