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Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси

09.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Новый сайт президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу president.gov.by - абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и мультимедийным. 


На главной странице собрана вся рабочая неделя Александра Лукашенко


Теперь все события под рукой! Кроме того, самые актуальные и важные темы, о которых стоит помнить, также на основной странице. Советуем заглянуть на вкладку "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке, например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом. Что важно! В этом разделе собрали уникальные фотографии, которые ранее не публиковались: в солигорской шахте, или вот такое - президент со всей своей большой семьей.


На сайте собрали и уникальные видео


Это большой президентский архив. Теперь в общем доступе кадры, начиная с 1999 года - раздел "фото для медиа". Кроме того, постоянно обновляться будет и раздел с фотографиями для СМИ, что удобно для наших коллег-журналистов. Хотя сайт и называется президентским, контент не только о главе государства. Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны: от экономики и промышленности до культуры и спорта.

На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты президента. Причем, прочитать можно и то, что разные мировые лидеры говорили о главе Беларуси. А если вы мечтали побывать во Дворце Независимости, вам точно на сайт. Не выходя из дома или офиса, можно оказаться в интерьерах символа белорусской государственности. 


Нажав на кнопку "Письмо президенту", можно отправить свое послание Александру Лукашенко!


Стоит отметить, что постоянно на сайте будут обновляться не только новости о президенте, что само собой разумеется, но и все разделы. Медиаресурс, по задумке разработчиков, будет живым и актуальным.

 
 
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Новый сайт президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу president.gov.by - абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и...
 
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