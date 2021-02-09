Источник материала: БT





На главной странице собрана вся рабочая неделя Александра Лукашенко





На сайте собрали и уникальные видео





Нажав на кнопку "Письмо президенту", можно отправить свое послание Александру Лукашенко!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси Новый сайт президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу president.gov.by - абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и...

Новый сайт президента Беларуси сегодня появился в интернет-пространстве! По хорошо знакомому адресу- абсолютно новый контент. Ресурс стал живым и мультимедийным.Теперь все события под рукой! Кроме того, самые актуальные и важные темы, о которых стоит помнить, также на основной странице. Советуем заглянуть на вкладку "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке, например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом. Что важно! В этом разделе собрали уникальные фотографии, которые ранее не публиковались: в солигорской шахте, или вот такое - президент со всей своей большой семьей.Это большой президентский архив. Теперь в общем доступе кадры, начиная с 1999 года - раздел "фото для медиа". Кроме того, постоянно обновляться будет и раздел с фотографиями для СМИ, что удобно для наших коллег-журналистов. Хотя сайт и называется президентским, контент не только о главе государства. Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны: от экономики и промышленности до культуры и спорта.На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты президента. Причем, прочитать можно и то, что разные мировые лидеры говорили о главе Беларуси. А если вы мечтали побывать во Дворце Независимости, вам точно на сайт. Не выходя из дома или офиса, можно оказаться в интерьерах символа белорусской государственности.Стоит отметить, что постоянно на сайте будут обновляться не только новости о президенте, что само собой разумеется, но и все разделы. Медиаресурс, по задумке разработчиков, будет живым и актуальным.