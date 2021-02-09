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Комплексное развитие Минска. Глава государства принял сегодня с докладом мэра столицы
09.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНа повестке - сразу несколько насущных вопросов: уборка дорог в столице – к процессу нужно подключить и жителей, наведение порядка с пустующими объектами в центре – они должны быть презентабельного вида, плюс ставка на инновации. Встреча с мэром ожидаема. Владимир Кухарев на этом посту уже квартал. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных ранее задач. Многие из них озвучены на встрече с активом Минска 2 года назад и в первую очередь направлены на то, чтобы сделать белорусскую столицу более комфортной, современной, европейской. Задача ближайшей пятилетки – образцовый Минск.
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На повестке - сразу несколько насущных вопросов: уборка дорог в столице – к процессу нужно подключить и жителей, наведение порядка с пустующими объектами в центре...
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