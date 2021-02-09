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BYPOL: существует подразделение для уничтожения политических оппонентов власти

09.02.2021 13:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Объединение BYPOL сообщает, что имеет доказательства существования особого подразделения, которое занимается устранением оппонентов властей Беларуси за границей.

По информации объединения, одна из задач существующего подразделения - точечные операции за границей, которые выполняются узким кругом специально обученных силовиков. Подразделение было создано в 2014 году и называется 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны.

Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ, сообщает инициатива.

«Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путем, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях», - говорится в сообщении BYPOL.

Напомним, что ранее была опубликована аудиозапись разговора экс-председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками спецподразделения «Альфа». Речь в беседе идет об устранении не только Павла Шеремета, но и бывшего начальника СИЗО № 1 Володарка в Минске Олега Алкаева, бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа полковника Владимира Бородача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина. 

 
Теги: Минск
 
 
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Объединение BYPOL сообщает, что имеет доказательства существования особого подразделения, которое занимается устранением оппонентов властей Беларуси за границей.
 
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