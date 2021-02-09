BYPOL: существует подразделение для уничтожения политических оппонентов власти

Объединение BYPOL сообщает, что имеет доказательства существования особого подразделения, которое занимается устранением оппонентов властей Беларуси за границей.

По информации объединения, одна из задач существующего подразделения - точечные операции за границей, которые выполняются узким кругом специально обученных силовиков. Подразделение было создано в 2014 году и называется 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны.

Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ, сообщает инициатива.

«Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путем, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях», - говорится в сообщении BYPOL.