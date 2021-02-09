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Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана

09.02.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии. Премьер-министр подчеркнул, что между странами сложились хорошие, дружественные отношения. 

Напомним, дипломатические отношения между Минском и Ташкентом установлены в 1993 году. Сегодня договорно-правовая база сотрудничества включает более 70 соглашений. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил порядка 280 миллионов долларов. 

 
 
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Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время...
 
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