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Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана
09.02.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси
Напомним, дипломатические отношения между Минском и Ташкентом установлены в 1993 году. Сегодня договорно-правовая база сотрудничества включает более 70 соглашений. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил порядка 280 миллионов долларов.
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Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время...
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