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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время...

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - об этом сегодня заявил премьер-министр Беларусиво время встречи с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии. Премьер-министр подчеркнул, что между странами сложились хорошие, дружественные отношения.Напомним, дипломатические отношения между Минском и Ташкентом установлены в 1993 году. Сегодня договорно-правовая база сотрудничества включает более 70 соглашений. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил порядка 280 миллионов долларов.