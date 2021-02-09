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США хотят создать у границ России новые очаги напряженности – МИД РФ
09.02.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев - Sputnik. Страны Запада хотят помешать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками, уверен заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
"События в Беларуси наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство", – цитируют Руденко РИА Новости.
Напомним, Джо Байден еще во время предвыборной гонки
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События в Беларуси наглядно демонстрируют, что многие на Западе не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в странах-соседках России, заявили в МИД РФ.
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