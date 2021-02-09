США хотят создать у границ России новые очаги напряженности – МИД РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Страны Запада хотят помешать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками, уверен заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"События в Беларуси наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство", – цитируют Руденко РИА Новости.

Напомним, Джо Байден еще во время предвыборной гонки прокомментировал ситуацию в Беларуси. Он призывал международное сообщество расширить санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко. А также обещал в случае прихода к власти работать с Евросоюзом над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Беларуси.

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