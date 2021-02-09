ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США хотят создать у границ России новые очаги напряженности – МИД РФ

09.02.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Страны Запада хотят помешать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками, уверен заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. 

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Вернитесь в наш союз: Байден хочет возродить Запад

"События в Беларуси наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство", – цитируют Руденко РИА Новости.

Напомним, Джо Байден еще во время предвыборной гонки прокомментировал ситуацию в Беларуси. Он призывал международное сообщество расширить санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко. А также обещал в случае прихода к власти работать с Евросоюзом над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События в Беларуси наглядно демонстрируют, что многие на Западе не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в странах-соседках России, заявили в МИД РФ.
 
Новости дня
Новости политики
 
Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by