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МИД РФ: прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС
09.02.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Страны Балтии плетут интриги вокруг Белорусской АЭС, заявил в интервью
"В их числе и решение о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью под надуманным предлогом ее несоответствия требованиям безопасности. Ничего, кроме сожаления, такая политизированная линия вызывать не может", - подчеркнул Руденко.
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Российский дипломат отметил, что завершается строительство станции и первый энергоблок выведен на всю мощность, включен в энергосеть. Ссылаясь на заявления белорусского Минэнерго, Руденко рассказал в интервью также о том, что
"Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", - уточнил он.
Как отметил замглавы ведомства, проект АЭС в Островце – успешный пример российско-белорусского сотрудничества. И это в том числе вклад России в энергонезависимость союзной страны.
"Надеемся, что БелАЭС простимулирует экономическое развитие Беларуси, а эффект от ее работы почувствует каждая семья", - подчеркнул дипломат.
Евроэксперты и стресс-тесты на БелАЭС
Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) 9 февраля
Беларусь в 2016-2018 годах проводила свои стресс-тесты на добровольной основе по методологии ЕС. В результате пробелов в безопасности станции не выявлено. Надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий – подтверждена.
Современная атомная станция
© Photo : Белэнерго
Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что республике
Реактор АЭС
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Замглавы российского МИД назвал проект двух стран по строительству АЭС успешным, а также выразил сожаление, что станция стала предметом политизации в Прибалтике.
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