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МИД РФ: прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС

09.02.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Страны Балтии плетут интриги вокруг Белорусской АЭС, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

"В их числе и решение о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью под надуманным предлогом ее несоответствия требованиям безопасности. Ничего, кроме сожаления, такая политизированная линия вызывать не может", - подчеркнул Руденко.

© Photo : Журналистская правда
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Российский дипломат отметил, что завершается строительство станции и первый энергоблок выведен на всю мощность, включен в энергосеть. Ссылаясь на заявления белорусского Минэнерго, Руденко рассказал в интервью также о том, что БелАЭС уже выработала свой первый миллиард киловатт-часов. А возведение второго блока идет в штатном режиме.

"Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", - уточнил он.

Как отметил замглавы ведомства, проект АЭС в Островце – успешный пример российско-белорусского сотрудничества. И это в том числе вклад России в энергонезависимость союзной страны.

"Надеемся, что БелАЭС простимулирует экономическое развитие Беларуси, а эффект от ее работы почувствует каждая семья", - подчеркнул дипломат.

Евроэксперты и стресс-тесты на БелАЭС

Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) 9 февраля начали работу на Белорусской атомной станции. Работу проводят в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В экспертную группу входит девять специалистов из европейских стран, в том числе Литвы, ее возглавляет генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Беларусь в 2016-2018 годах проводила свои стресс-тесты на добровольной основе по методологии ЕС. В результате пробелов в безопасности станции не выявлено. Надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий – подтверждена.

Современная атомная станция

Беларусь завершает строительство Островецкой АЭС по современному российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

© Photo : Белэнерго
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Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где  Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция.

Реактор АЭС выведен на 100-процентную мощность 12 января. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы российского МИД назвал проект двух стран по строительству АЭС успешным, а также выразил сожаление, что станция стала предметом политизации в Прибалтике.
 
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