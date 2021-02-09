Тихановская объявила стратегию победы и рассказала о реформах

Стратегию победы опубликовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 9 февраля, ровно через полгода после выборов.

Об этом сообщила политик на своем телеграм-канале, где опубликовала итоги прошедших 6 месяцев после выборов.

Данная «стратегия» объединяет действия команды Светланы Тихановской и других структур: Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Виктора Бабарико и штаба Валерия Цепкало.

По мнению Тихановской, протест в стране не добился успеха из-за плотно выстроенной автократии. «У нас буквально нет доступа к телевидению, нет партий и фракций, практически все точки принятия решений в стране подчинены одному человеку», - говорит она.

Политик отметила, что для победы не хватает диалога и ресурсов.

«И протестующим, и политикам, и медиа. Одни угрозы не помогут начать диалог. Мы не пытаемся договориться с теми, кто совершал преступления, их ждет справедливый суд. Мы должны начать диалог с остальными», - заявила Тихановская.

Но она считает, что впереди белорусов ждут и переговоры, и новые выборы.

По мнению Тихановской, определить, что власти готовы к переговорам, можно будет по нескольким признакам, в том числе если правоохранители откажутся от репрессий, а ключевые чиновники, силовики, финансовые партнеры Лукашенко начнут выводить деньги, покидать посты или уезжать из страны.

Политик сообщила, что ее команда работает «над проектами реформ экономики, образования, юстиции, медицины, чтобы в новой Беларуси людей уважали, чтобы у всех были достойные зарплаты и медицинская помощь. Чтобы правоохранительные органы действительно охраняли, а не репрессировали».

Экс-кандидат в президенты объявила также, что оппозиция завершает создание проекта новой Конституции.

«Он практически написан и скоро будет опубликован для открытого обсуждения белорусами. В ней четкое разделение властей, уменьшена роль президента, местная власть избирается, а не назначается сверху. Проголосовать за этот проект белорусы смогут во время или после новых выборов», - говорится в сообщении.