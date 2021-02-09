ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская объявила стратегию победы и рассказала о реформах

10.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Стратегию победы опубликовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 9 февраля, ровно через полгода после выборов.

Об этом сообщила политик на своем телеграм-канале, где опубликовала итоги прошедших 6 месяцев после выборов.

Данная «стратегия» объединяет действия команды Светланы Тихановской и других структур: Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Виктора Бабарико и штаба Валерия Цепкало.

По мнению Тихановской, протест в стране не добился успеха из-за плотно выстроенной автократии. «У нас буквально нет доступа к телевидению, нет партий и фракций, практически все точки принятия решений в стране подчинены одному человеку», - говорит она.

Политик отметила, что для победы не хватает диалога и ресурсов.

«И протестующим, и политикам, и медиа. Одни угрозы не помогут начать диалог. Мы не пытаемся договориться с теми, кто совершал преступления, их ждет справедливый суд. Мы должны начать диалог с остальными», - заявила Тихановская.

Но она считает, что впереди белорусов ждут и переговоры, и новые выборы.

По мнению Тихановской, определить, что власти готовы к переговорам, можно будет по нескольким признакам, в том числе если правоохранители откажутся от репрессий, а ключевые чиновники, силовики, финансовые партнеры Лукашенко начнут выводить деньги, покидать посты или уезжать из страны.

Политик сообщила, что ее команда работает «над проектами реформ экономики, образования, юстиции, медицины, чтобы в новой Беларуси людей уважали, чтобы у всех были достойные зарплаты и медицинская помощь. Чтобы правоохранительные органы действительно охраняли, а не репрессировали».

Экс-кандидат в президенты объявила также, что оппозиция завершает создание проекта новой Конституции.

«Он практически написан и скоро будет опубликован для открытого обсуждения белорусами. В ней четкое разделение властей, уменьшена роль президента, местная власть избирается, а не назначается сверху. Проголосовать за этот проект белорусы смогут во время или после новых выборов», - говорится в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегию победы опубликовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 9 февраля, ровно через полгода после выборов.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РФ: прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by