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Сенат США начал процесс по импичменту Трампу

10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу начался в Сенате (верхняя палата Конгресса), сообщает РИА Новости.

Процесс начался с дебатов о том, является ли рассмотрение вопроса после ухода главы государства со своего поста конституционным. Стороны обвинения и защиты ссылаются на основной закон страны, в котором конкретики по этому поводу нет.

Таким образом, решение может быть принято не в пользу экс-хозяина Белого дома, так большинство в парламенте – за демократами, которые продавливают свою позицию. Сенат ранее отклонил предложение отказаться от процесса из-за его предполагаемого несоответствия Конституции.

Обсуждение этой темы продлится не более четырех часов, затем запланировано голосование.

© REUTERS / LEAH MILLIS
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Если процесс импичмента над Трампом будет признан конституционным, то он продолжится на следующий день – дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы будут обсуждать, можно ли считать действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов.

После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.

 
Теги: Минск
 
 
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В течение четырех часов в Сенате будет обсуждаться процесс, если его признают конституционным, дело начнут рассматривать по существу.
 
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