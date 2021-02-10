ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники санатория "Беларусь" в Друскининкае отказались уходить с работы

10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев ― Sputnik. Работники санатория Belorus в литовском Друскининкае отказались уходить с работы, об этом заявил на трехстороннем совете заместитель министра соцзащиты и труда страны Витаутас Шилинскас. 

МИД РФ
Макей о ситуации с санаторием "Беларусь" в Друскининкае: верх двуличия

"Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы, мы проверяем данные каждый день. Насколько мы понимаем, выбранное решение – поддержка работодателя. Правительство оказало дополнительную помощь, но мы не заставляем людей уходить. У них осталось решение, и этот закон будет действовать еще год", – сказал Шилинскас.

Он добавил, что работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие в размере двух месячных зарплат. На эти цели планируется выделить более 700 тысяч евро. Им также обещают помощь в трудоустройстве в других учреждениях.

Ситуация с санаторием

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – граждане Литвы.

© Sputnik
Без гарантий и субсидий: как живут работники санатория "Беларусь" в Литве

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы призвал помочь работникам санатория.

В начале января сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату: банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными. В январе работники учреждения, выступая против санкционных мер, вышли на акцию протеста, а позже обратились в суд Литвы.

Литовский сейм постановил, что компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, при этом увольняющимся могут произвести единовременную целевую выплату.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам, которые добровольно покинут санаторий, литовские власти обещают выплатить выходное пособие в размере двух месячных зарплат.
 
Новости дня
Новости политики
 
Отделение посольства Беларуси в Хабаровске переедет во Владивосток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by