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Работники санатория "Беларусь" в Друскининкае отказались уходить с работы
10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев ― Sputnik. Работники санатория Belorus в литовском Друскининкае отказались уходить с работы, об этом заявил на трехстороннем совете заместитель министра соцзащиты и труда страны Витаутас Шилинскас.
"Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы, мы проверяем данные каждый день. Насколько мы понимаем, выбранное решение – поддержка работодателя. Правительство оказало дополнительную помощь, но мы не заставляем людей уходить. У них осталось решение, и этот закон будет действовать еще год", – сказал Шилинскас.
Он добавил, что работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие в размере двух месячных зарплат. На эти цели планируется выделить более 700 тысяч евро. Им также обещают помощь в трудоустройстве в других учреждениях.
Ситуация с санаторием
Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – граждане Литвы.
Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.
Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас
В начале января сотрудникам санатория все же
Литовский сейм постановил, что компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, при этом увольняющимся могут произвести единовременную целевую выплату.
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Сотрудникам, которые добровольно покинут санаторий, литовские власти обещают выплатить выходное пособие в размере двух месячных зарплат.
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