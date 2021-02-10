Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев ― Sputnik. Работники санатория Belorus в литовском Друскининкае отказались уходить с работы, об этом заявил на трехстороннем совете заместитель министра соцзащиты и труда страны Витаутас Шилинскас.

"Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы, мы проверяем данные каждый день. Насколько мы понимаем, выбранное решение – поддержка работодателя. Правительство оказало дополнительную помощь, но мы не заставляем людей уходить. У них осталось решение, и этот закон будет действовать еще год", – сказал Шилинскас.

Он добавил, что работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие в размере двух месячных зарплат. На эти цели планируется выделить более 700 тысяч евро. Им также обещают помощь в трудоустройстве в других учреждениях.

Ситуация с санаторием

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – граждане Литвы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом , а президент Литвы призвал помочь работникам санатория .

В начале января сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату : банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными. В январе работники учреждения, выступая против санкционных мер, вышли на акцию протеста , а позже обратились в суд Литвы.

Литовский сейм постановил, что компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, при этом увольняющимся могут произвести единовременную целевую выплату.

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