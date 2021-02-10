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Отделение посольства Беларуси в Хабаровске переедет во Владивосток
10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев ― Sputnik. Отделение посольства Беларуси переедет из Хабаровска во Владивосток в первой половине 2021 года, об этом сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.
"Рассчитываем, что это произойдет в первой половине 2021 года", - сказал Броварец, его слова приводятся на сайте правительства Приморья.
© Sputnik / Татьяна Меель
Напомним, что
Осенью прошлого года губернатор Приморского края
Президент заявил, что Беларусь готова сделать для Приморья все, что необходимо, несмотря на расстояние в девять тысяч километров. В частности, Лукашенко отмечал, что в Приморье могут быть налажены поставки, помимо автобусов МАЗ, и белорусского городского электротранспорта. В российском регионе есть потребность в лифтах, и белорусская сторона готова их поставлять и участвовать в конкурса
В ноябре 2020-го прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Приморья, где были озвучены планы по развитию взаимодействия. В частности, закупках различной белорусской техники и реализации проектов по строительству в Приморье.
Отделения белорусского посольства в России есть в 12 городах - Москве, Сантк-Петербурге, Смоленске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе и Хабаровске, которое в скором времени переедет во Владивосток.
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Речь о том, что белорусская дипмиссия в скором времени начнет работать в столице российского Дальнего Востока, велась уже несколько лет назад.
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