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Госдепартамент США отказался сообщить, поедет ли в Минск новый посол

10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Представитель госдепартамента США Нед Прайс не сказал, намерена ли ехать в Минск Джули Фишер, ранее утвержденная послом в Беларуси.

Вопрос о приезде посла и о том, собирается ли она вручать верительные грамоты белорусскому президенту Александру Лукашенко или же будет общаться с оппозицией, был задан Прайсу на брифинге в понедельник.

"Назначенная посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнеры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по ее планам, каким-либо планам поехать в Беларусь", - ответил представитель Госдепа.

Напомним, что Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси в декабре прошлого года.

До того времени она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине.

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.

С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

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В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер. 15 декабря ее кандидатура была утверждена сенатом США.

Послом Беларуси в Вашингтоне летом 2020 года был назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, однако в конце декабря он скончался. В январе 2021 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что на эту должность подготовлены несколько кандидатур.

США и санкции

Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявлял, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призывал к проведению новых. Президент США Джо Байден еще в ноябре сообщил, что намерен расширить санкционный список против окружения главы Беларуси, а также призвал "заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство".

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В декабре прошлого года сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" и включил его в проект бюджета на 2021 год. Документ расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению протестов в стране. В соответствии с законопроектом, ограничения могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ".

Тогда же Минфин США сообщил о введении новых санкций против белорусских силовиков и чиновников. 

Напомним, что массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства, и продолжаются до настоящего времени. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель американского дипломатического представительства была приведена к присяге в декабре 2020 года, посол Беларуси в США был назначен в июле.
 
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