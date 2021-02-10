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Госдепартамент США отказался сообщить, поедет ли в Минск новый посол
10.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Представитель госдепартамента США Нед Прайс не сказал, намерена ли ехать в Минск Джули Фишер, ранее утвержденная послом в Беларуси.
Вопрос о приезде посла и о том, собирается ли она вручать верительные грамоты белорусскому президенту Александру Лукашенко или же будет общаться с оппозицией, был задан Прайсу на брифинге в понедельник.
"Назначенная посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнеры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по ее планам, каким-либо планам поехать в Беларусь", - ответил представитель Госдепа.
Напомним, что Джули Фишер была
До того времени она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине.
История с послами
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.
С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.
О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе
Послом Беларуси в Вашингтоне летом 2020 года был
США и санкции
Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявлял, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призывал к проведению новых. Президент США Джо Байден еще в ноябре сообщил, что намерен
© Sputnik / Виктор Толочко
В декабре прошлого года
Тогда же Минфин США сообщил о
Напомним, что массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства, и продолжаются до настоящего времени. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.
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Руководитель американского дипломатического представительства была приведена к присяге в декабре 2020 года, посол Беларуси в США был назначен в июле.
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