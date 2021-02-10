Сенат США: процедура импичмента Трампа соответствует конституции

Вчера, 9 февраля, в Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте экс-президента Штатов Дональда Трампа. Большинство сенаторов согласились, что процедура соответствует основному закону страны – Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Вчера в течение 4 часов обвинители из Палаты представителей Конгресса США и адвокаты Трампа выступали перед сенаторами, говоря о конституционности импичмента экс-президента. В итоге в Сенате состоялось голосование за законность процедуры.

Свое мнение выразили 50 демократов и 50 республиканцев.

Конституционным импичмент признали 56 сенаторов, из них 6 республиканцев (однопартийцев экс-президента): Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми. 44 законодателя высказались против данной процедуры.

Американские эксперты практически уверены, что Дональда Трампа второй раз оправдают. Они заявляют, что для импичмента нужно 67 голосов (2/3 всех голосов) сенаторов, но не факт, что даже те 6 республиканцев вновь поддержат демократов.

Вчера адвокат экс-главы Белого дома Дэвид Шон отозвал свою просьбу приостановить процесс на время субботы. В связи с этим вносятся изменения в регламент проведения процедуры импичмента: верхняя палата будет собираться каждый день, пока не проведет итоговое голосование.

Если Трампу объявят импичмент, то состоится второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности (в том числе и баллотироваться на пост следующего президента).

Сегодня в 20.00 по Минску состоится выступление обвинителей Трампа, завтра – защитников. Каждым выделено по 16 часов для изложения доводов и проведения прений.

Напомним, 24 сентября 2019 года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что в отношении Трампа будет проводиться процедура импичмента. Причиной послужили сообщения в ряде СМИ, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его основного политического соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Трамп отрицал обвинения.

В итоге первый импичмент провалился и Трампа оправдали.