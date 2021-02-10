Бабарико из СИЗО: в Беларуси не репрессии, а война хунты против народа

Экс-кандидат на должность президента Беларуси, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико письменно ответил на вопросы DW о ситуации в стране, встрече с Александром Лукашенко в СИЗО и дал свои прогнозы на развитие Беларуси. Интервью опубликовано изданием.

Зарубежному изданию Deutsche Welle удалось получить от Виктора Бабарико письменные ответы на интересующие их вопросы. Обсуждаются темы сложившейся ситуации в Беларуси после выборов, режим, встреча с Лукашенко в СИЗО и другие.

Виктор Бабарико сразу написал, что его ответы опираются только на информацию, полученную им из белорусского телевидения, потому что он находится 8 месяцев под арестов, в коммуникационной изоляции, а «его (прим. – телевидения) просмотр можно приравнять к моральным пыткам».

О ситуации и режиме в Беларуси

«Могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически - это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», - заявил Бабарико.

Он отметил, что самое страшное, что эта «война» касается абсолютно всех слоев населения и она может легко превратиться в гражданскую войну в двух случаях:

Если ужесточат наказание за выражение мнения, Если в борьбу против граждан будут вовлекать с помощью приказов такой же гражданский народ (чиновников, госслужащих и тд).

«Расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета», - продолжил Виктор Бабарико.

По его мнению, самое главное – оценка детей и внуков, а он не встречал никого, кто гордился бы предками, участвовавшими в насилии.

Бабарико считает, что сегодня люди «борются за новую Беларусь», а не против Лукашенко.

«Режим действующей сегодня власти - это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства», - прокомментировал Бабарико.

О встрече с Лукашенко в СИЗО

Бабарико заявил, что судит людей не по словам, а по поступкам, поэтому говорит, что сейчас в Беларуси реализуется «сценарий, изложенный в романе «Осень патриарха».

Он написал, что убедился, что «выборные посты должны занимать люди, у которых есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для таких людей возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни. А иногда и такое равенство: власть = жизнь».

По словам Бабарико, каждый следующий день описанных выше людей приближает их к худшему, а окружающих – к лучшему.

О дальнейшем развитии Беларуси

Виктор Бабарико рассказал, что он видит 2 пути развития событий:

Новая, экономически и политически независимая Бедарусь, Прекращение существования фактически независимой страны «путем включения нас в орбиту чьего-нибудь «мира».

В связи со сложившейся сейчас в стране экономичной ситуацией, по мнению Бабарико, выбирать придется скоро.

«Поэтому крайняя точка - 2025 год, но хотелось бы думать, что это фантастически долгий срок. Я за первый вариант», - добавил экс-банкир.

Обращение к людям

«Не останавливайтесь! Легким бывает только путь в рабство. Иногда свобода требует твердости и непреклонности. Но она точно стоит того», - призвал Виктор Бабарико

Экс-кандидат в президенты обращается к народу с призывом не останавливаться, он пишет, что люди сами формируют государство и имеют право на собственный путь.

Стоит отметить, что по информации, опубликованной исследовательским центром Ghatham House из Великобритании, Виктор Бабарико является самым популярным политиком из Беларуси, за него проголосовали 35,3% белорусов-горожан.

О деде Бабарико

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.

18 января дело Бабарико было передано на расследование в Генпрокуратуру, откуда 21 числа того же месяца последовало в Верховный суд.