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Запад пытается сделать Россию "послушной" страной, заявил Лавров

10.02.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Попытки Запада становятся все более ожесточенными, отметил глава МИД РФ.

По его словам, обстановка на мировой арене стремительно развивается. И любые попытки России отстаивать право на независимую внешнюю политику и защиту международного права наталкиваются на сопротивление западных коллег.

"Хотят сделать нас, по большому счету, "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям", – сказал Лавров. 

© Photo : Пресс-служба представительства ЕС в РФ
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В День дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, Лавров посетил церемонию возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибших во время войны сотрудников МИД, министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930-40-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей.

По словам Лаврова, силу, знания и опыт российских дипломатов нужно самым активным образом задействовать для продвижения внешнеполитического курса, который ранее определил президент России.

Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.

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Теги: Минск
 
 
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Страны Запада пытаются сделать Россию удобной территорией для продвижения собственных интересов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
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