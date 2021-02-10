"Все в порядке": Путин о доверии россиян к власти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Зарплаты бюджетникам и уровень доверия к представителям власти в целом Владимир Путин обсудил на совещании с членами правительства.

Если объяснять механизмы формирования зарплат, то у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает.

"Тогда диалог у нас с гражданами, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке", – сказал Путин.

По словам российского лидера, огрехи с зарплатами бюджетников в РФ следует зачистить. И в будущем ничего подобного не допускать.

"Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждений определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек. А может быть и 250. Это директор определяет. И правильно. И пускай так это делают", – отметил он.

Завершая совещание с членами правительства, президент России вспомнил слова, которые в свое время произнес Александр III.

"Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин - был такой министр путей сообщений - тут уже непонятно ни мне, ни ему", – рассказал Путин.

Напомним, в понедельник на заседании совета по науке и образованию лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат.

Она рассказала, что как старший научный сотрудник получает 25 тысяч рублей (около 340 долларов - Sputnik) в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей (около 80 долларов Sputnik).

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