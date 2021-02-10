|
Готовится встреча Путина и Лукашенко - Кремль
10.02.2021 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи главы российского государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет
"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал Путин.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз российский и белорусский лидеры встречались в Сочи 14 сентября 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)