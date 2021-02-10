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Готовится встреча Путина и Лукашенко - Кремль

10.02.2021 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи главы российского государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал Путин.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз российский и белорусский лидеры встречались в Сочи 14 сентября 2020 года.
 
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