ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден объявил о санкциях против участников военного переворота в Мьянме

11.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. США вводят санкции в отношении военного руководства Мьянмы, заявил американский президент Джозеф Байден.

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснутся их бизнес-интересов и ближайших родственников", - сказал Байден в Белом доме.

По его словам, "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.

Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь. Он отметил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в один миллиард долларов, которые находятся в ведении Штатов.

© REUTERS / Shwe Paw Mya Tin
Что случилось в Мьянме – и почему Россия не вмешивается

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", - предупредил президент США.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот: власть захватил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Происходящее вызвало международное осуждение. Так, ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничительные меры носят адресный характер и блокируют доступ к находящимся в Штатах средствам Мьянмы в размере одного миллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости политики
 
Обвинители начали выступление в Сенате США по импичменту Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by