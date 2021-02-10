Байден объявил о санкциях против участников военного переворота в Мьянме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. США вводят санкции в отношении военного руководства Мьянмы, заявил американский президент Джозеф Байден.

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснутся их бизнес-интересов и ближайших родственников", - сказал Байден в Белом доме.

По его словам, "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.

Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь. Он отметил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в один миллиард долларов, которые находятся в ведении Штатов.

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", - предупредил президент США.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот: власть захватил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Происходящее вызвало международное осуждение. Так, ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.