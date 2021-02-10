Обвинители начали выступление в Сенате США по импичменту Трампу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу по существу началось в Сенате с выступления обвинения. Трансляцию заседания ведут американские каналы.

Бывший хозяин Белого дом обвиняется по статье "Подстрекательство к мятежу" после того, как по итогам его выступления перед участниками акции протеста в Вашингтоне толпа захватила штурмом здание Капитолия.

Сенаторы будут обсуждать, можно ли считать действия экс-президента на митинге подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон – обвинению и защите – будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. Затем сенаторы, выступающие в роли присяжных, вынесут свой вердикт по импичменту.

Рассмотрение дела началось с выступления обвинения. Конгрессмен от демократов Джейми Раскин заявил, что Америке нужна правда о роли Трампа в событиях 6 января, "потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в соединенных Штатах впервые за 233 года".

По его словам, доказательства, которые будут предоставлены в Сенате, покажут, что "Трамп не был просто невинным наблюдателем". "Доказательства покажут, что он очевидным образом подстрекал мятеж 6 января", - сказал Раскин.

Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению, а Сенат накануне принял решение, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, является конституционным.