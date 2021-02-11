Минские соглашения не работают - и вот по какой причине

Источник материала: Sputnik Беларусь

Саммит глав "нормандской четверки", на котором обсуждался план урегулирования украинского кризиса, прошел в Минске 11-12 февраля 2015 года.

Тогда на переговоры, которые прошли во Дворце Независимости, приехали президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Затем Минск, где регулярно проходили встречи контактной группы, стал переговорной площадкой для обсуждения ситуации на востоке Украины.

Минские соглашения предусматривают, что украинские власти должны были до конца 2015 года провести конституционную реформу. Предполагалось, что ее ключевыми элементами станут децентрализация страны и закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако Киев до сих пор не выполнил данный пункт договоренностей.

Все уперлось в статус Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в январе этого года заявил, что "мы не видим другого пути, кроме выполнения минских договоренностей".

По его словам, "главная работа идет в трехсторонней контактной группе, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой. Но можно говорить и трехсторонняя, учитывая, что там три стороны - Киев, Донецк и Луганск. А Россия и ОБСЕ являются посредниками".

Сейчас заинтересованные стороны вновь подняли на обсуждение тему подготовки дорожной карты для того, чтобы синхронизировать движение по вопросам безопасности, разведения сил, отвода тяжелых вооружений, обеспечению пунктов пропуска, продвижение по статусу Донбасса, подготовку выборов и амнистию.

Сергей Лавров напомнил, что подобная попытка предпринималась со стороны европейцев несколько лет назад, но "тогда этого не получилось, потому что украинская сторона категорически воспротивилась именно такому параллельному движению". Это случилось из-за того, что в Киеве во главу угла поставили решение политических вопросов.

"В это уперлась, кстати сказать, в свое время и тема выборов, поскольку, по минским договоренностям, сначала надо обеспечить специальный особый статус Донбасса, а потом уже на основе этого особого статуса проводить выборы", - напомнил глава российской дипломатии.

Для разрешения данного вопроса в качестве компромисса была выработана формула Штайнмайера, которую президент Владимир Зеленский обещал облечь в законодательную форму, но оно так и не было сделано.

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать минские договоренности", - сказал Сергей Лавров.

Дальше перемирия ситуация не пошла

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, подписанные в феврале 2015-го Минские соглашения стали своеобразным актом о капитуляции Украины.

"Они изначально не были выгодны Украине, потому что она шла на серьезные уступки", - констатировал он. Эксперт считает, что украинская сторона была вынуждена на это пойти, чтобы облегчить положение своей армии, которая испытывала трудности на донецком направлении.

"Порошенко пошел на то, чтобы согласиться на изначально невыгодные условия, за которые его потом критиковали. Поскольку "гибридная война" предвидит и "гибридную капитуляцию", то она растянулась во времени. Украина делает все, чтобы смягчить последствия капитуляции", - уверен Константина Бондаренко.

Поэтому официальный Киев и предпринимает попытки пересмотра отдельных пунктов соглашений или вообще переписывания их. Украинская сторона поэтому заинтересована поменять очередность исполнения документа по пунктам и сперва получить контроль над границей, а уже потом проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Хотя в соглашениях прописана обратная очередность.

"Было несколько попыток некоторым образом исправить ситуацию или подсластить пилюлю. Предлагались различные планы, в том числе Штайнмайера и Борреля. Реально дальше перемирия в Донбассе ситуация не пошла", - считает украинский политолог.

По его словам, именно по данной причине Минские соглашения остаются пустым документом, положения которого так и не были реализованы ни одной из сторон конфликта.

"При этом данный документ лег в основу резолюции Совета Безопасности ООН. В декабре 2019 года он был переподтвержден главами государства "нормандской четверки" в Париже. Поэтому он является обязательным, но при всем при этом на сегодня данный документ не рабочий", - резюмировал Константина Бондаренко.

Переход к политической фазе

В свою очередь российский политолог Кирилл Коктыш считает, что значение Минских соглашений сложно переоценить особенно для Украины, потому что они спасли политическое руководство этой страны от военной катастрофы.

"Она имела бы фатальные последствия украинской государственности, а для ДНР и ЛНР был зафиксирован статус-кво. После этого начался переход конфликта в политическую фазу", - напомнил он.

По словам эксперта, для Беларуси открылось окно возможностей, когда республика стала переговорной площадкой между Европой и Россией по поводу Украины.

"Это можно было расширить, чтобы вопросы поднимались не только украинской, но и региональной безопасности. Минск обрел новое качество донора региональной безопасности и стабильности", - обратил внимание Кирилл Коктыш.

После чего добавил, что на сложившемся фоне были очень большие ожидания, но реализовалось, к сожалению, очень мало. В первую очередь причиной стало стремление Киева пересмотреть Минские соглашения.

"Как выяснилось, Киев рассматривал это как способ пожарного срочного спасения от капитуляции, но не как международные договоренности, которые затем надо будет выполнять", - констатировал российский политолог.

Несмотря на то, что Минск не обрел статус площадки высокого уровня, на который претендовал, он при этом и не потерял его полностью благодаря тому, что Россия не позволила размыть суть этих договоренностей и пересмотреть их.

Кирилл Коктыш предположил, что сейчас Минские соглашения находятся в позиции – "казнить нельзя помиловать". Поэтому есть понимание, что соглашения не выполнены.

"Желания и способности их реализовывать у Киева нет. Но все остальное, наверное, было еще хуже. Переход конфликта в горячую фазу имел бы самое негативное последствие для региона. В этом плане Минская площадка для решения вопросов по Донбассу лучшая из худших", - подчеркнул эксперт.

Запад ополчился против России

Беларусь ничего не извлекла для себя из самого факта заключения Минских соглашений на собственной территории, уверен немецкий политолог Александр Рар.

"Пять лет назад Александр Лукашенко еще был в фаворе у Запада. Тем более, что все тогда на Западе ополчились против России после истории с Крымом и оказанием поддержки Донбассу", - напомнил европейский аналитик.

По его мнению, именно по этой причине западные политики стали поощрять белорусского лидера, пытаясь дать ему понять, что "дверь в Европейский Союз для него опять немножко приоткрывается, если он будет уходить от России".