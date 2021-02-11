Байден впервые поговорил по телефону с лидером Китая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Джо Байден заверил Си Цзиньпина, что будет защищать интересы США, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", – говорится в сообщении.

Также американский лидер подчеркнул свою "фундаментальную озабоченность" относительно принудительных действий Пекина в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий в регионе в целом.

"Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия", – добавили в Белом доме.

Версия Китая

Свою интерпретацию этого телефонного разговора обнародовало Центральное телевидение Китая. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что США и Китай должны сообща защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском районе.

"В условиях абсолютной неопределенности в международной обстановке Китай и США, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность. Стороны должны сообща защищать региональный мир и стабильность в АТР, внести исторический вклад для международного мира и развития", – цитирует китайское ТВ Си Цзиньпина.

Также китайский лидер призвал США уважать внутренний суверенитет Китая. И подчеркнул, что вопросы по Гонконгу, Тайваню и Синьцзяну как раз внутреннее дело Китая.

"Американская сторона должна уважать коренные интересы Китая и действовать обдуманно", – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, самая главная особенность США – возможность. И Си Цзиньпин надеется, что эта возможность будет направлена на развитие и улучшение двусторонних отношений.