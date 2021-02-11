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Тертель: материалы по делу Белгазпромбанка переданы в Интерпол

11.02.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь, Тертель отметил, что некоторые страны уже прислали ответ.

"Запросы отправлялись по линии Генпропкуратуры. Сейчас навскидку не скажу, но, наверное, на территорию 40 стран. Кто-то отвечал, кто-то не успел. Все-таки такие финансовые схемы достаточно сложные. По практике мы помним, что ответы иногда приходили через 2-3 года", – сказал Тертель. 

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Также глава КГБ Беларуси высказал свое мнение, почему Виктор Бабарико отказывается сотрудничать со следстсвием и признавать вину.

"Свое скажу мнение: во-первых, у него очень слабая адвокатская поддержка, адвокаты работают очень непрофессионально, могу судить, как юрист, как тот, кто курирует следствие. Высказывания адвоката по этому вопросу – абсолютно правовой нонсенс иногда. Насколько я знаю, он не практик в уголовных делах. Поэтому, думаю, здесь низкий профессионализм адвоката влияет на позицию подсудимого. Вина его доказана. Не все признают вину, надеясь, что в последний момент все может поменяться", – отметил Тертель.

Глава КГБ заверил, что это не тот случай: вина Виктора Бабарико полностью доказана документально и показаниями участников, ответами на международные запросы. Что касается возможного освобождения, то Бабарико необходимо возместить ущерб государству, напомнил Тертель.

"На данной стадии это в компетенции суда. Меру пресечения меняет суд, а глава государства имеет право на помилование после вынесения приговора", – сказал он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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