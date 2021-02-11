ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чуприс: президенту положили на стол несколько вариантов новой Конституции

11.02.2021 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Нет препятствий для того, чтобы за ВНС закрепить rонституционный статус, сказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс корреспонденту Sputnik в кулуарах Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Отвечая на вопрос будет ли на ВНС рассматривать конституционная реформа, профессиональный юрист сказала, что, действительно, вопросы общественно-политической повестки стоят.

"Это особенность этого собрания. Предыдущие собрания были посвящены одному вопросу: социально-экономической повестке, планам на пятилетие и отчетам. В этом году собрание уникально в этом смысле, потому что общественно-политическая повестка вынесена в принципе", - пояснила Ольга Чуприс.

После чего добавила, что глава государства затронет в своем выступлении этот вопрос. "А как пойдет обсуждение, разве можно это спрогнозировать?" - задала риторический вопрос заместитель главы Администрации президента.

Отвечая на вопрос, каким образом ВНС можно придать конституционный статус она отметила, что ВНС является разновидностью республиканского собрания.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига

"Уже сейчас такая форма существует и закреплена в законе о местных собраниях. Безусловно, в том законе прямо не прописано Всебелорусское народное собрание. Тем не менее, оно проводится в шестой раз", - напомнила Ольга Чуприс.

Она добавила, что как юрист назвала бы ВНС формой представительной демократии в чистом виде. "Соответственно, если такую форму закрепить в Конституции специально, то я не вижу препятствий для того, чтобы это сделать. Нужно будет прописать определенные полномочия, в том числе полномочия такого глобального смысла, учитывая статус. Над этим надо думать и обсуждать со специалистами", - подчеркнула замглавы Администрации.

По ее мнению, нет препятствий для того, чтобы за ВНС закрепить конституционный статус.

При этом Ольга Чуприс считает, что раскола в белорусском обществе нет: "Разъединение чаще всего в головах".

"Социологи и исследователи, эксперты, которые работали до выборов и сейчас не говорят о четком разделении общества. Потому что белорусское общество достаточно монолитно", - обратила внимание она.

"Закрепление статуса ВНС в Конституции может закрепить единство (общества) с правовой точки зрения", - предполагает юрист.

После чего добавила, что о конституционной реформе говорилось несколько лет назад и сейчас идет обсуждение и высказываются совершенно различные точки зрения на эту тему.

"Чем больше проходит времени, тем больше убеждаются, что может и менять ничего не надо: Конституция хороша и может жить", - рассказала замглавы администрации.

Она уточнила, что президенту положили несколько вариантов новой Конституции на стол. В том числе, от Конституционного суда и группы экспертов при Администрации президента.

"Большинство специалистов и юристов склоняются к тому, что коренным образом изменять государственное устройство нельзя", - выразила уверенность Ольга Чуприс.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юристы считают, что белорусская Конституция хорошая и, возможно, не требует кардинальных изменений и по ней можно жить.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by