Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока", - сказал президент на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, Беларусь подверглась "жесточайшей атаке извне", а современный период в истории страны "можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями".

"Разница в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего, переломный момент – хаос в головах людей. (…) Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас", - уточнил глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что сложный период для Беларуси еще не закончился.

"Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-й год, нынешний год, будет определяющим", - сказал он.

Последует

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