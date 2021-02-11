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Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига

11.02.2021 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока", - сказал президент на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, Беларусь подверглась "жесточайшей атаке извне", а современный период в истории страны "можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями".

"Разница в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего, переломный момент – хаос в головах людей. (…) Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас", - уточнил глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что сложный период для Беларуси еще не закончился.

"Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-й год, нынешний год, будет определяющим", - сказал он.

Последует

Текстовую трансляцию Всебелорусского народного собрания смотрите на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, страна переживает переломный момент, сравнимый с развалом Советского Союза, и 2021 год будет решающим.
 
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