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Главный вопрос – 3 млрд долларов. Что будут обсуждать Лукашенко и Путин?

11.02.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Одной из тем переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение кредита в размере трех миллиардов долларов, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников.

Издание утверждает, что вопрос о выдаче кредита "уже принципиально решен" и допускают, что стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовится встреча двух глав государств. По данным газеты, встреча должна состояться 22 или 25 февраля .

Последняя встреча президентов состоялась в Сочи в сентябре прошлого. Тогда Беларусь получила кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент в феврале планирует встретиться в Сочи с президентом России. Среди основных тем – новый кредит от России в размере трех миллиардов долларов.
 
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