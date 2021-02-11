Главный вопрос – 3 млрд долларов. Что будут обсуждать Лукашенко и Путин?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Одной из тем переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение кредита в размере трех миллиардов долларов, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников.

Издание утверждает, что вопрос о выдаче кредита "уже принципиально решен" и допускают, что стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовится встреча двух глав государств . По данным газеты, встреча должна состояться 22 или 25 февраля .

Последняя встреча президентов состоялась в Сочи в сентябре прошлого. Тогда Беларусь получила кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.