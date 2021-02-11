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Главный вопрос – 3 млрд долларов. Что будут обсуждать Лукашенко и Путин?
11.02.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев - Sputnik. Одной из тем переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение кредита в размере трех миллиардов долларов, пишет издание
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что
Последняя встреча президентов состоялась в Сочи в сентябре прошлого. Тогда Беларусь получила кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.
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Белорусский президент в феврале планирует встретиться в Сочи с президентом России. Среди основных тем – новый кредит от России в размере трех миллиардов долларов.
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