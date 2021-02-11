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Лукашенко заявил, что оппозиция хочет вступления Беларуси в ЕС и НАТО
11.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев - Sputnik. Оппозиция будет добиваться вступления Беларуси в Евросоюз и НАТО, если придет к власти, заявил Александр Лукашенко, выступая на
По словам президента, противники действующей власти уже сейчас сейчас хотят выхода Беларуси из Союзного государства и ОДКБ. Он заявил, что у оппозиции есть ряд планов, которые она намерена реализовать после прихода к власти. Среди них - выход из многих интеграционных образований, связанных с Россией.
"В политической сфере - выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия. В военной сфере - выход из Организации Договора о коллективной безопасности, возвращение полного контроля над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал президент.
Он подчеркнул, что созданная система противоракетной и противовоздушной обороны – надежный щит для защиты как Беларуси, так и России.
При этом оппозиция в первую очередь намерена добиваться вступления Беларуси в ЕС и НАТО. А сейчас под прикрытием принципа ротации на сопредельной с Беларусью территорией наращивается группировка войск НАТО.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется", - сказал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что постоянные тренировки войск НАТО сокращают срок их готовности к боевому применению, и что вывод войск США из Европы также приостановлен.
"Что дальше, новая гонка вооружений? Однозначно. Третья мировая война?" - задался вопросом Александр Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что одновременно с этим обсуждаются "планы мифической угрозы" с Востока. И добавил, что на Востоке Беларусь - первая, а дальше – Россия.
"Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний", - добавил он.
Текстовую трансляцию VI Всебелорусского народного собрания
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Противники власти, по словам президента, имеют намерение разорвать отношения во многих интеграционных образованиях.
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