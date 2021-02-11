Президент: от связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Подтверждение особых отношений Беларуси и России проявилось в ходе последних событий, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

Высокая интеграция

"Данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций", – сказал Лукашенко и добавил, что у Беларуси и России "весьма высокая интеграция".

По словам белорусского лидера, согласно опросам, 70% населения поддерживают интеграцию с Россией и только 30% - с ЕС. Президент подчеркнул, что от связки "Беларусь-Россия" зависит, будет в регионе мир или война.

"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки "Беларусь-Россия" или "Россия - Беларусь" зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - сказал глава государства.

"Помните, я когда-то говорил, что нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? Так. А что еще будет! И пока мы стоим рядом - плечом к плечу, а не спиной, никто нас на колени не поставит и не наклонит", - добавил он.

О "проигранной" Польшей войне и "Западе-2021"

Лукашенко отметил, что каждый год у границ с Беларусью проводятся десятки военных учений с отработкой переброски больших контингентов войск с американского континента в Европу.

"Две недели назад мы проводили зимние штабные учения. Гвалту после этого в Польше было уйма. И не только в Польше. Учитывая все эти факторы, белорусские военные моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси", - отметил президент.

Лукашенко напомнил, что накануне Великой Отечественной войны учения на картах проводило и советское военное командование, но не успело извлечь из этого уроки.

"И Польша теперь мотивирует выделение дополнительных инвестиций на развитие своей армии. Кстати, они, как говорят, "проиграли" у себя эту войну. Ну а мы в этом году, осенью, проведем совместные с Россией военные учения "Запад-2021". В основном на белорусских полигонах", - сказал Лукашенко.

Сохранить политическую устойчивость

Президент сказал, что Беларусь хочет сохранить свою политическую устойчивость . "Этот курс, конечно, кому-то может не нравится, но именно так действует любое государство, которое хочет остаться на карте мира суверенным , независимым. И мы не исключение", - сказал Лукашенко.

"Мы не нахлебники и не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидии и кредиты в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла. Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и политического характера. Не менее значимым для дипломатии являются государства так называемой дальней дуги, где важное место занимает, несмотря на географию и дружественный нам Китай", - пояснил он.

При этом, подчеркнул Лукашенко, основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет "наша Россия".

"Она нам не чужая, потому что там не только живут наши люди и очень близкие нам россияне, русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века вместе. Иногда спиной к спине, плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад", - заявил белорусский лидер.

Россия помогает сама себе

"Говорят, что Россия помогает Беларуси, дает кредиты. Но помогая белорусам, она помогает сама себе. Ведь Беларусь - это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян, и кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим за те кредитные ресурсы, которые получаем? Миллиард долларов", - сказал он.

Президент поблагодарил Россию за то, что она помогает Беларуси "как никто". Однако это не благотворительность, подчеркнул Лукашенко.

"Мы возвращаем эти кредиты в срок. Нам их никто не списывает. И еще, пока мы с Россией - и она не одинока", - заявил белорусский лидер.

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Всебелорусское народное собрание

Шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) начало работу в четверг во Дворце республики в Минске, форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.

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