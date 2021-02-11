|
В Кремле прокомментировали "выделение" Беларуси трехмиллиардного кредита
11.02.2021 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Повестка дня встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина формируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне в Кремле сообщили
© Sputnik / Григорий Сысоев
"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Беларуси Лукашенко, ну пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется", - заявил Песков в четверг журналистам.
Пресс-секретарь российского президента заметил, что вдаваться в какие-то детали не будет. "Считаем это преждевременным", - уточнил Песков.
Последняя встреча президентов состоялась 14 сентября в Сочи, тогда Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.
О новом госсекретаре Союзного государства
Отвечая на вопрос журналистов о том, что посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев стал основным претендентом на должность госсекретаря Союзного государства, Песков отметил, что "мы никогда не комментируем кадровые дела". "Поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены", - сказал он.
В настоящее время пост госсекретаря СГ занимает Григорий Рапота.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит белорусского президента в Россию продолжает готовиться, говорить о каких-либо подробностях преждевременно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)