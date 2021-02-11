Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Повестка дня встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина формируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне в Кремле сообщили о подготовке встречи лидеров двух стран . Российские СМИ после чего, ссылаясь на свои источники, раскрыли детали предстоящих переговоров. В частности, говорилось о том, что Лукашенко и Путин обсудят выделение Минску нового кредита в размере трех миллиардов долларов.

"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Беларуси Лукашенко, ну пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется", - заявил Песков в четверг журналистам.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что вдаваться в какие-то детали не будет. "Считаем это преждевременным", - уточнил Песков.

Последняя встреча президентов состоялась 14 сентября в Сочи, тогда Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.

О новом госсекретаре Союзного государства

Отвечая на вопрос журналистов о том, что посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев стал основным претендентом на должность госсекретаря Союзного государства, Песков отметил, что "мы никогда не комментируем кадровые дела". "Поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены", - сказал он.

В настоящее время пост госсекретаря СГ занимает Григорий Рапота.