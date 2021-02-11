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Лукашенко: вся власть будет у Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал два условия своего "исхода" из власти, сообщает Sputnik.
"Главное условие — в стране мире, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Втрое условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", — заявил белорусский лидер.
(последует)
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МИНСК, 11 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал два условия своего "исхода" из власти, сообщает Sputnik. "Главное условие — в стране мире, порядок,...
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