Проект новой Конституции будет готов в этом году, референдум - в начале 2022-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Проект новой Конституции Беларуси будет готов в течение этого года, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, тогда решиться вопрос, когда "он уйдет".

Глава государства высказался о перераспределении полномочий внутри властной вертикали. По его словам, это процесс уже запущен, а вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности. "Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - уточнил он.

Он также обратил внимание, что под новую Конституцию придется переделать многие законы, изменить законодательную базу. "Но должны это сделать спокойно, не наломав дров", - отметил президент.

Белорусский лидер заявил, что поддерживает изменения в Конституции, но Беларусь должна оставаться президентской республикой. "Я за конституционную реформу. Но твердо убежден, что наша страна должна оставаться президентской республикой", - заявил глава государства, уточнив, что "и без Лукашенко".

"Она будет без Лукашенко - не сегодня, завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический, придет время", - добавил он.

Лукашенко заверил, что конституционная реформа пройдет открыто и честно - "сломать страну" он не даст.

"Но самое опасное, я всегда привожу пример, а если бы они захватили власть и к власти пришел один из беглых или протестунов и получил эту власть. Вы же понимаете, какой сценарий был нам приготовлен - захват власти. Не получилось на выборах, значит - мятеж. Захватили власть. (...) При этой Конституции достаточно одного человека чтобы обратиться за рубеж и здесь появляются иностранные войска", - сказал президент.

У президента на рассмотрении несколько вариантов новой Конституции, в том числе, от Конституционного суда и группы экспертов при Администрации президента, сообщила сегодня заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.

Ранее президент заявил, что проект новой Конституции будет разработан в течение года. Однако работа на Главным законом страны идет уже не первый год. Два из предложенных ранее президенту проектов Конституции он отклонил, так как те были "слишком мягкими".

(последует)