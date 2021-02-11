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Косачев: президент Беларуси готов поддержать конституционную реформу

11.02.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко имеет четкое видение перспектив развития страны, сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев в кулуарах Всебелорусского народного собрания (ВНС), передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в Беларуси проходит важнейшее событие, которое будет определять характер власти и направление развития страны на годы вперед.

"Это подводит своего рода черту под последними событиями. Шесть месяцев страна находилась в разброде и шатании, а те, кто ее расшатывал, пытались создать иллюзию: власть потеряла поддержку общества, что она опирается только на людей в погонах; а те точки зрения, которые высказывались на улице, и есть точка зрения, существующая в белорусском обществе", - рассказал российский сенатор.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проект новой Конституции будет готов в этом году, референдум - в начале 2022-го

После чего добавил, "это совершенно точно не так". "Сегодня дискуссия в рамках ВНС это исчерпывающим образом подтвердила", - обратил внимание он. 

"Президент Лукашенко имеет четкое видение перспектив развития страны. Он готов поддержать конституционную реформу. Сегодня он предельно четко обозначил дорожную карту продвижения вперед, когда до конца текущего года предстоит окончательно подготовить проект новой Конституции и сказал, что это, наверное, будет третий проект. Значит эта работа велась все последнее время", - констатировал Косачев.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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