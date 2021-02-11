|
Всебелорусское народное собрание. День первый
11.02.2021 16:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
К честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов главными хозяевами столицы и страны в эти дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)