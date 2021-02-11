3 млрд долларов для Лукашенко: Минфин Беларуси опровергает источники «Коммерсанта»

Готовится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, там официальный Минск будет просить в России новый кредит в 3 млрд долларов, утверждают источники российского «Коммерсанта». Минфин Беларуси сообщает, что за кредитом страна не обращалась.

О том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин должны скоро встретится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

3-3,5 млрд долларов нового кредита

По информации источников «Коммерсанта» в российском правительстве , на встрече планируется обсудить и финансовый вопрос. Белорусская сторона, говорят они, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

Один из источников отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более $3 млрд».

По словам другого информированного источника, Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.

Минфин опровергает

Министерство финансов Беларуси не подтвердил данные СМИ о запросе нового кредита у России в размере трех миллиардов долларов.

«Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию», - заявил а РИА «Новости» пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.

По неофициальной информации, встреча Лукашенко и Путина пройдет 25-26 февраля в Сочи.

Россия зарабатывает на кредитах Беларуси

Помогая белорусам кредитными ресурсами, Россия тем самым помогает себе, «ведь Беларусь — это финишное производство для многих отраслей российской экономики, кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семей», заявил сегодня на Всебелорусском народном собрании Лукашенко.

«Да и кредиты от России — это далеко не благотворительность… Вы знаете, сколько мы платим России в год за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год назад было так», — заявил официальный белорусский лидер.

По его мнению, России выгодно кредитовать Беларусь, пишут Naviny.by.

«Да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, но это не благотворительность, зачастую проценты по их кредитам, как я уже сказал, на порядок выше общемировых, да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает», — заявил Лукашенко.