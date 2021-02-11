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3 млрд долларов для Лукашенко: Минфин Беларуси опровергает источники «Коммерсанта»
11.02.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Готовится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, там официальный Минск будет просить в России новый кредит в 3 млрд долларов, утверждают источники российского «Коммерсанта». Минфин Беларуси сообщает, что за кредитом страна не обращалась.
О том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин должны скоро встретится,
3-3,5 млрд долларов нового кредита
По информации
Один из источников отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более $3 млрд».
По словам другого информированного источника, Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.
Минфин опровергает
Министерство финансов Беларуси не подтвердил данные СМИ о запросе нового кредита у России в размере трех миллиардов долларов.
«Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию», -
По неофициальной информации, встреча Лукашенко и Путина пройдет 25-26 февраля в Сочи.
Россия зарабатывает на кредитах Беларуси
Помогая белорусам кредитными ресурсами, Россия тем самым помогает себе, «ведь Беларусь — это финишное производство для многих отраслей российской экономики, кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семей», заявил
«Да и кредиты от России — это далеко не благотворительность… Вы знаете, сколько мы платим России в год за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год назад было так», — заявил официальный белорусский лидер.
По его мнению, России выгодно кредитовать Беларусь,
«Да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, но это не благотворительность, зачастую проценты по их кредитам, как я уже сказал, на порядок выше общемировых, да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает», — заявил Лукашенко.
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Готовится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, там официальный Минск будет просить в России новый кредит в 3 млрд долларов, утверждают источники...
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