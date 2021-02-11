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"Как пасечник пасечнику": Калашников передал Лукашенко подарки от Зюганова

11.02.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Надо беречь отношения между Россией и Беларусью, заявил в кулуарах Всебелорусского народного собрания председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент Sputnik.

По мнению Калашникова, в ближайший год в Беларуси все будет хорошо, самым сложным было пережить турбулентность. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Александр Григорьевич (Лукашенко - Sputnik) сегодня говорил об этом. Мне удалось с ним пообщаться сейчас после его выступления. Мы с ним давно знакомы, обнялись. Я ему передал от наших российских общих друзей подарки, от Геннадия Андреевича (Зюганова - Sputnik). Как пасечник пасечнику", – рассказал российский депутат.

Леонид Калашников признался, что выступление белорусского лидера его вдохновило в части сотрудничества двух стран и в том, как тепло Лукашенко отзывался, все время говорил "наша Россия, наш русский язык". Надо беречь эти взаимоотношения, подчеркнул российский депутат.

После чего добавил, что это касается и военно-политических связей, и отношений в сфере обороны.

"Эта теплота отеческая - наша Россия, наш русский язык - говорит о том, что это сидит в нем глубоко", – уверен депутат Госдумы.

Леонид Калашников особо отметил, что уже видел оборотную сторону подобной политики в соседней Украине. Отношение к русскому языку там сказывается и на сотрудничестве между странами.

Конституционная реформа

"Мир ничего другого не придумал кроме партийно-политического государственного устройства", - ответил Леонид Калашников на вопрос о возможной конституционной реформе в Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его мнению, белорусские власти будут перераспределять полномочия от президента к правительству, как прозвучало в выступлении главы государства. В том числе будет сделан шаг к партийно-политическому устройству государства.

"В этом плане и будет работать комиссия (по изменениям в Конституцию - Sputnik) , если говорить о государственном устройстве. Говоря о других демократических основах государства, комиссии точно хватит работы на будущий год", - констатировал Леонид Калашников.

Напомним, Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля в Минске во Дворце Республики. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

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Теги: Минск
 
 
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