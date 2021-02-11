Макей: Россия была и будет стратегическим партнером Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал Россию стратегическом партнером республики, но страна будет придерживаться многовекторной политики.

"Наши приоритеты выстраданы жизнью. Россия сегодня была, есть и будет нашим стратегическим партнером", – заявил он во время выступления на шестом Всебелорусском народном собрании.

Вместе с тем министр отметил, что Беларусь будет придерживаться многовекторной политики.

"Убежден: если Беларусь и далее хочет оставаться независимым государством, должна и далее придерживаться многовекторной внешней политики. Это абсолютно соответствует нашим национальным интересам", – сказал Макей.

Макей отметил, что именно на взаимодействие с Россией и государствами постсоветского пространства будет направлен основной вектор Беларуси.

"Выскажу, может быть, крамольную мысль о корректировке экспортной формулы "треть–треть –треть" в современных реалиях. Во внешнеэкономической деятельности любого государства страны-соседи, а тем более мощные, имеют преимущественное значение", – сказал глава МИД.

"С учетом активизировавшейся интеграции на постсоветском пространстве возможно было бы более правильным сконцентрировать до половины нашего экспорта именно на этом векторе, разделив другую половину на два других направления", – заявил Макей.

По его словам, торговля с Западом является важной, а нередко незаменимой составляющей в экономики Беларуси. Так же он отметил важность сотрудничество с Китаем. "Беларусь также выступает за партнерство Евросоюза и ЕАЭС, что необходимо не только с точки зрения развития экономик, но и для минимизации конфликтного потенциала в регионе", – сказал он.

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