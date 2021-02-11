Европарламент принял резолюцию по Белорусской АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Европарламент принял резолюцию, в которой требует приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце, это связано с опасениями евродепутатов в безопасности атомной станции.

Голосование по документу состоялось на пленарной сессии в Брюсселе. "За" высказались 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.