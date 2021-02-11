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Европарламент принял резолюцию по Белорусской АЭС
11.02.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Европарламент принял резолюцию, в которой требует приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце, это связано с опасениями евродепутатов в безопасности атомной станции.
Голосование по документу состоялось на пленарной сессии в Брюсселе. "За" высказались 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.
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Европейские депутаты призвали приостановить запуск АЭС в Островце, за документ выступили 642 члена парламента.
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